Cancellara a Forlì per Challenge 2019

(ANSA) - FORLÌ, 11 DIC - L'iridato e olimpionico del ciclismo Fabian Cancellara sceglie Forlì per proporre nel 2019 in Italia la propria Challenge denominata, appunto, "Chasing Cancellara" e già presente in mezzo mondo. La "Challenge The Legend", presentata oggi in municipio alla presenza del sindaco, Davide Drei, si svolgerà il 7 aprile 2019. L'iniziativa, di Comune e Regione Emilia-Romagna, coniuga la passione per la bicicletta e quella per le eccellenze del territorio forlivese. Si tratta di una "cronocoppie" per cicloamatori su circuito per un totale di 25 chilometri. "Il progetto concepito per Forlì - ha spiegato lo stesso Cancellara - mi ha appassionato sin dalle prime battute. Già ora posso anticipare che non si tratterà esclusivamente di una semplice gara, ma di un evento che vuole sposare la tradizione e l'innovazione. E durerà più giorni: dal venerdì alla domenica con tante... sorprese".