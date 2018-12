Bologna: Saputo, Inzaghi resta

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - Per ora Inzaghi resta. La partita contro il Milan rappresenterà per lui l'ultima chance. A confermarlo è il patron del Bologna, Joey Saputo, che ha fatto pubblicare una nota sul sito ufficiale del club, al termine di una giornata di riunioni e consultazioni, preannunciando di essere pronto a correre ai ripari a gennaio per scongiurare la retrocessione in Serie B. "Ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del club - ha detto - per fare il punto della situazione. Ho espresso la mia preoccupazione per il momento della squadra, che sta attraversando ormai da tempo un periodo negativo che si riflette in una posizione di classifica assolutamente deficitaria. Mi aspettavo di più da tutte le componenti: dirigenza, tecnico e squadra. Ora è necessario da parte di tutti il massimo sforzo per ottenere nelle quattro partite che ci separano dalla fine del girone d'andata i punti che ci consentano di abbandonare questa posizione di classifica".