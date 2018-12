Auto finisce fuori strada, morto 35enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 8 DIC - Incidente mortale nella notte intorno alle 3.30, lungo via Carboni in località Villarotta a Luzzara nella Bassa Reggiana. A perdere la vita, un 35enne abitante a Reggiolo, passeggero su un'auto - condotta da un 42enne, anch'egli di Reggiolo - che, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada andando a schiantarsi contro la recinzione di una abitazione privata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Luzzara e Brescello, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Guastalla.

Nel sinistro il conducente del veicolo è rimasto lievemente contuso mentre il 35enne, condotto con urgenza all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, è morto a seguito delle gravi lesioni riportate.

La salma dell'uomo è stata posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell'inchiesta che verrà aperta per far luce sull'incidente i cui rilievi sono a cura dei Carabinieri di Luzzara e Brescello.