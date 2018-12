Arrestato per stupro, era già a processo

(ANSA) - RIMINI, 8 DIC - Arrestato, ieri, dalla Polizia di Rimini con l'accusa di stupro e sequestro di persona, un 54enne pakistano, titolare di un negozio di kebab già denunciato ad ottobre e già rinviato a processo il 3 settembre scorso per aver sequestrato e violentato una donna.

Anche questa volta è indagato per aver tenuto prigioniera e violentato una ragazza: i fatti risalgono allo scorso 26 ottobre, quando una studentessa di 23 anni riminese, costretta per tutta la notte a subire violenza sessuale dall'uomo che poco prima le aveva venduto un kebab, era stata ricoverata in pronto soccorso. Liberata al mattino, la giovane aveva raccontato quanto era successo, e il 54enne era stato segnalato dalla Polizia alla magistratura. Il sostituto procuratore di turno ne aveva disposto la denuncia a piede libero. Ieri a distanza di un mese e mezzo dai fatti l'arresto dietro ordinanza del Gip. Le indagini hanno appurato come a distanza di poco tempo, il pakistano abbia reiterato il comportamento nei confronti delle giovani vittime.