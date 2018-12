Vigili del fuoco in festa a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 7 DIC - Esercitazioni, esposizioni dei mezzi di soccorso, attività per i bambini e, nel pomeriggio alle 16 la 'Fiorita', l'omaggio floreale alla statua della Madonna in piazza Malpighi, in centro a Bologna. Domani in Piazza Maggiore, per celebrare la festa dell'Immacolata e la patrona del corpo Santa Barbara, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bologna hanno organizzato tante attività, dalle 9.30 alle 18, tra cui saggi professionali con manovre speleo alpine con calate dalla Torre dell'Orologio di Palazzo d'Accursio e altre specialità. A seguire la deposizione dei fiori in Piazza Malpighi alla presenza di monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.