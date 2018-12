Coppa Italia:Sassuolo fatica con Catania

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 DIC - Il Sassuolo batte a fatica il Catania, per 2-1, e si regala gli 8/i di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Nonostante la differenza di categoria (serie A e C) la gara è sempre stata in equilibrio giocata a viso aperto da entrambe, con diverse occasioni create. Tre i gol segnati, 3 i legni colpiti. In campo diverse seconde linee. Alla prima occasione il Sassuolo passa: errore di Silvestri, Matri gli ruba palla e solo davanti a Pisseri non sbaglia. Immediata la replica del Catania che colpisce il palo con Baraye. Il Sassuolo potrebbe raddoppiare al 26' con Matri, che s'invola sull'apertura di Brignola ma colpisce il palo. Al 40' il pari del Catania: iniziativa di Brodic che batte Pegolo. Nella ripresa, al 15', occasione per il Catania quando di testa Brodic colpisce la traversa. De Zerbi opera alcuni cambi per dare maggiore consistenza offensiva. A 9' dalla fine la rete decisiva di Locatelli:Matri raccoglie un cross e calcia a colpo sicuro.

Sulla deviazione di Pisseri irrompe Locatelli che segna.