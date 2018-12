Sgarbi: in campo per Ferrara ma non candidato sindaco

Sgarbi è in campo per Ferrara, ma non come candidato sindaco. Lo precisa lui stesso, dopo che aveva parlato con i media locali della sua candidatura alle elezioni della prossima primavera. "Sono felice di essere sindaco di Sutri - ha detto - ma non posso lasciare la mia città, Ferrara, in abbandono e, dopo alcuni sgarbi intollerabili, ho presentato la mia candidatura, dichiarandomi disponibile ad accordi con le altre forze politiche, pronte a dialogare con Rinascimento. E, proprio per non pormi il problema delle dimissioni da Sutri, ho specificato di essere pronto ad assumere qualunque ruolo compatibile, assessore, direttore di museo a titolo gratuito, promotore di festival, curatore di mostre, consulente. Tutte queste funzioni sono compatibili con il ruolo di sindaco di Sutri".