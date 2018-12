Corpo carbonizzato 45enne nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 3 DIC - Il cadavere di un uomo di 45 anni, carbonizzato, è stato trovato nel cortile della sua abitazione a Regnano, frazione di Viano, comune della pedecollina di Reggio Emilia. La scoperta è stata fatta intorno alle 12.30 da un vicino di casa. L'uomo, originario del napoletano, era sdraiato a terra all'aperto con a fianco quel che resta di una tanica di plastica che conteneva benzina.

Sul posto, dopo l'allarme, sono accorsi i Carabinieri e il sostituto procuratore di Reggio Emilia, Maria Rita Pantani. La salma e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo, per il momento senza ipotesi di reato, per poter effettuare ulteriori accertamenti e chiarire i contorni della tragedia. Al momento nessuna ipotesi è esclusa ma si propenderebbe per il gesto volontario.