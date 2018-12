A dicembre il Bellaria film fest

Diciotto documentari in concorso sul tema dell'articolo 9 della Costituzione ('La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura…'), con una giuria presieduta da Moni Ovadia che premierà quello con durata massima di 90' e quello degli under 30. E' il 'Bellaria film festival', dedicato al cinema indipendente, dal 27 al 30 dicembre a Bellaria-Igea Marina (Rimini). Previsti anche un premio alla carriera a Lina Wertmuller, un omaggio al premio Oscar Luis Bacalov (tra cui un concerto con Vittorio De Scalzi dei New Trolls), incontri e forum. "Questa edizione, con le nuove date nel periodo invernale - ha detto l'assessore alla cultura dell'Emilia-Romagna Massimo Mezzetti - rappresenta una sfida. Il festival appare con un taglio interessante poiché viene rafforzato il cinema d'autore.

Anche la scelta del tema è positiva: abbiamo bisogno di ribadire, di scoprire e anche rileggere quelli che sono i principi fondamentali della convivenza civile in questo Paese".