Tash Sultana a Ferrara Sotto le Stelle

Per la sua unica data italiana Tash Sultana ha scelto Ferrara. La cantautrice australiana si esibirà il 22 luglio 2019 in piazza Castello nell'ambito del festival Ferrara Sotto le Stelle. L'artista, nonostante la giovane età (ha 23 anni) si è fatta conoscere suonando per le strade di Melbourne e realizzando video homemade che sono diventati presto virali raggiungendo milioni di visualizzazioni. Tash Sultana arriva in Italia con il suo album di debutto "Flow state", pubblicato il 31 agosto via Sony Music e contenente il singolo "Salvation". Dal momento in cui ha messo le mani su una chitarra all'età di tre anni, l'artista ha sviluppato velocemente uno stile unico che ha subito affascinato il pubblico.