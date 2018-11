A Bologna la Creatività Europea

Arriva a Bologna 'Europavox', festival che dal 2006 a Clermont-Ferrand, in Francia, promuove e celebra la creatività musicale europea. Il 7 e l'8 dicembre sarà, come lo scorso anno, il teatro Comunale ad ospitare le migliori band selezionate dal circuito Europavox, progetto co-finanziato dal programma 'Europa Creativa' dell'Unione europea, nato per mostrare le diversità musicali in Europa e sostenere i giovani artisti del nostro continente.

Dall'Italia arrivano Clap! Clap! alias Cristiano Crisci, produttore e performer; Zyklus, progetto che si muove dalla musica elettronica ad atmosfere ambient e classiche; i bolognesi Altre di B, che hanno portato il loro punk in festival internazionali; Giò Sada, noto per la vittoria a 'X Factor' 2015. In cartellone anche Malik Djoudi (Francia), Douglas Dare e Indian Queens (Inghilterra), il dj set di Kiasmos (Islanda), Zen (Croazia), Garbanotas (Lituania), Shortparis (Russia), Lydmor (Danimarca) e Stella (Grecia). Il festival è organizzato da Estragon Club.