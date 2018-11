Tre date in Italia per Danko Jones

(ANSA) - BOLOGNA, 26 NOV - Tre date italiane in puro stile rock'n'roll per la band canadese Danko Jones: il 29 novembre a Milano (Legend club), il 30 a Ciampino-Roma (Orion Club), l'1 dicembre a Pinarella di Cervia-Ravenna (Rock Planet). Il loro marchio di fabbrica attinge da vari generi, spaziando dal blues al garage anni '60, dall'hard rock all'hardcore, fino all'indie rock e al metal scandinavo.

La band ha alle spalle oltre 20 anni di carriera, dagli inizi a Toronto, nel '96, con la pubblicazione dei primi Ep, ad una carrellata di album in studio e singoli di successo come 'Had enough', 'Full of regret', 'Code of the road'. Nei loro tour internazionali hanno condiviso il palco con Gun's'Roses e Motorhead e hanno aperto a Rolling Stones e Ozzy Osbourne. Nel 2017 è uscito 'Wild cat', definito dalla critica "il più impegnativo e consistente" della loro carriera. Ora un nuovo singolo, 'We're crazy', prodotto da Garth Richardson (Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine), anticipa un album in arrivo la prossima primavera.