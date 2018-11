Evento Philip Morris a Bologna per il lancio di Iqos 3

Dopo l'anteprima milanese, l'ultima generazione del dispositivo 'smoke-free' di Philip Morris International arriva a Bologna: Iqos 3 è stato protagonista nell'evento di lancio di mercoledì sera al Palazzo De' Toschi che per l'occasione ha ospitato la band elettro-dance dei Planet Funk. Dan Black, Marco Baroni e Alex Neri si sono esibiti dal vivo ripercorrendo alcuni dei loro più grandi successi. Il palco è stato vetrina per Iqos 3, da pochi giorni disponibile in Italia, ultima versione della tecnologia 'heat not burn', che scalda il tabacco ma non lo brucia. Rispetto alla versione precedente, ha un design più ergonomico e ha una nuova modalità di chiusura magnetica. Migliorate le prestazioni della batteria e ridotti i tempi di ricarica dell'holder (15% in meno).