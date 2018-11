Incidenti stradali,a E-R costano 1,7 mld

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - Nel 2017 in Emilia-Romagna sono stati 17.362 gli incidenti stradali, con 378 morti e 23.500 feriti. Lo dicono i dati dell'Istat che osserva, rispetto al 2016, un calo degli incidenti (-0,3%) e dei feriti (-0,4%) in regione, in misura più contenuta rispetto ai numeri nazionali (rispettivamente -0,5% e -1,0%). Mentre si registra, al contrario, un aumento del numero di vittime della strada (+23,1%) nettamente superiore al dato nazionale (+2,9%). Inoltre in regione l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), deceduti in incidente stradale, è superiore alla media nazionale (48,4% contro 45,2%).

E nel 2017 il costo dell'incidentalità con danni alle persone è stimato in oltre 17 miliardi di euro per l'intero territorio nazionale (287,8 euro pro capite) e in 1,7 miliardi (393,5 euro pro capite) in Emilia-Romagna; la regione incide per il 10,% sul totale nazionale.