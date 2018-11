Musica, al via Baby Bofé

La 12/a edizione di Baby Bofé, la rassegna che il Bologna Festival dedica al mondo dell'infanzia, prende il via domani, domenica 18 novembre, alle 16 con replica alle 18, con il film-concerto con cartoni animati e orchestra dal vivo 'Fantasia Classica Play List' proposto negli spazi del Centro Arti e Scienze Golinelli di via Paolo Nanni Costa. La visione di cartoni animati a tema musicale sarà accompagnata dall'Orchestra Senzaspine diretta da Matteo Parmeggiani in brani tratti dalla Quinta Sinfonia di Beethoven, dal Barbiere di Siviglia e dalla Gazza ladra di Rossini, dalla Carmen di Bizet, la famosissima Danza delle ore di Ponchielli, il Can can di Offenbach e le Danze ungheresi di Brahms. Un'ora di puro divertimento, dove i piccoli spettatori verranno accompagnati da un simpatico 'Figaro', un attore della Scuola di Teatro di Bologna 'Alessandra Galante Garrone', in una sorta di viaggio musicale assai sorprendente.