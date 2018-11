Mostre: doppio omaggio a Mino Montanari

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 NOV - Una mostra antologica di 87 opere articolata in quattro sedi, per uno sguardo complessivo sulla sua attività dal 1953: è quella dedicata a Mino Montanari dal 17 novembre al 6 gennaio alla Galleria Parmeggiani dei Musei Civici e all'hotel San Marco di Reggio Emilia, al Municipio Vecchio e al Centro cultura Multiplo di Cavriago.

Nato a Cavriago nel 1936, dopo una carriera di stilista in Italia e poi in Francia, a 54 anni Montanari lascia il lavoro per dedicarsi alla sua vocazione più intima, la pittura. Oggi vive in Francia, nella regione della Borgogna, ma spesso torna a Reggio. "A più di vent'anni dalla sua personale nella Sala esposizioni dell'Isolato San Rocco - dice il sindaco Luca Vecchi - l'occasione della collaborazione con il Museo comunale di Louhans e l'Ecomuseo del Castello di Pierre-de-Bresse, e la sinergia col Comune di Cavriago, consente di riportare in città un artista la cui memoria è opportuno valorizzare per inserirlo nel modo dovuto nel novero dei nostri artisti".