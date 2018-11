Colpo sventato in un magazzino

(ANSA) - PIACENZA, 15 NOV - Un colpo da decine di migliaia di euro è stato sventato nella notte in un magazzino alla periferia di Piacenza che riceve, stocca e custodisce centinaia di elettrodomestici per conto di grosse aziende del Nord Italia.

Una banda di ladri è riuscita a penetrare dopo aver praticato con un piccone un foro nel muro dell'azienda confinante, e a caricare diverso materiale su un camion con a bordo un complice che faceva da palo. I ladri, vestiti di nero e dotati di torce e radio sintonizzate sulle frequenze delle forze dell'ordine, hanno però fatto scattare l'allarme. Quando sul posto sono arrivate le volanti della polizia e le guardie di Metronotte Piacenza, due malviventi sono riusciti a scappare a piedi, mentre il complice è stato arrestato. Si tratta di un 28enne della Moldavia che verrà processato per direttissima nelle prossime ore.