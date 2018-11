Italtom diventa primo gruppo pomodoro

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Nasce il primo gruppo privato italiano di trasformazione del pomodoro, con una produzione di circa 500mila tonnellate. Il gruppo piacentino Italtom ha acquisito dal Tribunale di Forlì l'ex Ferrara Food, dichiarata fallita nel novembre 2017. Un anno dopo la chiusura, è vita nuova per lo stabilimento di Argenta (Ferrara), grazie a due aziende di trasformazione: Emiliana Conserve e Steriltom, quest'ultima focalizzata sull'export, con circa il 70% del fatturato.

"Grazie a questa operazione - afferma Alessandro Squeri, presidente di Federalimentare Giovani e direttore commerciale della famiglia proprietaria di Steriltom, che fa parte del Cda di Italtom - abbiamo salvato oltre 100 posti di lavoro, tra stagionali e fissi, e ridato fiducia alla filiera del pomodoro nell'area romagnola, colpita dal fallimento di Ferrara Food.

L'acquisizione ci permetterà di espandere la capacità produttiva in un'area caratterizzata da un'altissima qualità della materia prima e in una fabbrica che è la più moderna d'Europa".