Festival Ttv,omaggio a Romeo Castellucci

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 6 NOV - Concluso il 24/o Riccione Ttv Festival, una coda importante è lunedì 12 novembre con un omaggio al regista Romeo Castellucci, cofondatore della Societas Raffaello Sanzio, storica compagnia della ricerca italiana più conosciuta all'estero. Al Cinepalace è in programma alle 20.30 il film 'Theatron' che Giulio Boato ha dedicato alla sua attività creativa, dopo l'anteprima al Martin Segal Theatre Center di New York. Autore e regista sono annunciati alla serata. Regista, scenografo, disegnatore di luci e costumi di oltre un centinaio di spettacoli, opere liriche comprese, Castellucci viene presentato in 25 anni di lavoro (1992-2017): 'Theatron' alterna materiali d'archivio, riprese delle prove e di tournée, commenti di Romeo e Claudia Castellucci, cofondatrice della compagnia cesenate, a testimonianze di drammaturghi, compositori, coreografi, critici e attori, compresi Pascal Rambert, Scott Gibbons e Willem Dafoe, protagonista con la Societas di The Minister's black veil (Il velo nero del pastore).