La Lazio riparte, è 4-1 alla Spal

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - La Lazio riparte e travolge la Spal.

Finisce 4-1 all'Olimpico l'anticipo dell'ora di pranzo dell'11/a giornata della Serie A: un successo per la squadra di Inzaghi che, dopo lo stop con l'Inter, rivede i tre punti e sale a quota 21, al quarto posto. Decisivo sempre il capitano Ciro Immobile grande protagonista con una doppietta: a segno nella ripresa anche Cataldi e Parolo. Gli uomini di Semplici si erano illusi con il momentaneo pareggio nel primo tempo di Antenucci. In settimana la Lazio dovrà affrontare il Marsiglia in Europa League e poi il Sassuolo a Reggio Emilia.