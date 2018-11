A Bottura il premio 'Sciocolà d'oro'

Oltre 200 quintali di cioccolato venduto in tre giorni e circa 120mila partecipanti. Sono i numeri di chiusura della prima edizione di 'Sciocolà', la manifestazione sul cioccolato organizzata a Modena, da Sgp Eventi. Fra le attrazioni più apprezzate, il Monte Rushmore, realizzato con 800 chili di cacao dal maestro veneto Mirco Della Vecchia in collaborazione con l'artista trentino Gianluigi Zeni, e che ritrae i volti di quattro glorie italiane e modenesi: Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari, Vasco Rossi e Massimo Bottura che ieri mattina oltre a confrontarsi con il suo 'gemello' di cioccolato, ha ritirato il premio 'Sciocolà d'oro' dalle mani del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.

Sempre in cioccolato la riproduzione in miniatura del Duomo di Modena a firma di Stefano Comelli e il tributo alla gastronomia modenese con la composizione di Stefano Donelli che ritrae in un gruppo scultoreo una forma di Parmigiano Reggiano, uno zampone, una bottiglia di Lambrusco e una di aceto balsamico tradizionale.