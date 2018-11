Cassa Ravenna: cede 58,8mln Npl

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Le banche del Gruppo La Cassa di Ravenna: La Cassa di Ravenna Spa, Banca di Imola S.p.A. e Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. hanno ceduto tre portafogli di crediti classificati in sofferenza, rispettivamente di 35,5, 19,5 e 3,8 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 58,8 milioni di euro, alla società veicolo POP NPLs 2018. Lo rende noto un comunicato secondo cui l'operazione rientra in un'operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza a cui partecipano altri quattordici istituti di credito.

L'emissione delle obbligazioni da parte della società veicolo POP NPLs 2018 S.r.l. è prevista nel corso delle prossime settimane. In relazione alla tranche senior di tale emissione, verrà avviato l'iter per il rilascio della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze ("GACS").