Ricerche per un anziano disperso

Ricerche in corso nell'Appennino bolognese per un uomo sui 70 anni che è uscito di casa e non è più rientrato. La segnalazione è arrivata dai familiari a Marzabotto e sono in azione nei boschi della zona le squadre del soccorso alpino, insieme a carabinieri, vigili del fuoco e volontari della pubblica assistenza.