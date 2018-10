Ritrovato l'anziano scomparso

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Era scomparso da casa ieri ed è stato ritrovato questo pomeriggio sulle montagne bolognesi. Un pensionato di 77 anni, residente a Bologna, è stato individuato in località Guarda a Loiano, raggiunto e affidato alle cure del 118 che lo ha trasferito per accertamenti al Policlinico Sant'Orsola. Le ricerche condotte dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco hanno interessato anche i territori di Monterenzio e la Val di Zena. Nel primo pomeriggio è stata individuata l'auto dell'anziano e, poco dopo, anche il 77enne. Impegnati in tutto 14 Vigili del Fuoco delle unità specializzate Tas (Topografia applicata al soccorso) e Saf (Speleo alpino fluviali), di quelle cinofile, dell'unità locale e l'elicottero. Grazie agli avvistamenti dall'alto, considerate le condizioni meteorologiche difficili, alle 16 è stato scoperto il luogo dove si era fermato.