Museo Classis, il racconto di Ravenna

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' destinato a diventare il cuore del grande Parco archeologico di Ravenna, la porta di accesso alla storia e all' intero patrimonio delle meraviglie della città.

Non solo contenitore di reperti, ma luogo di formazione e di ricerca con laboratori per il restauro del mosaico e per la sperimentazione di start up. Aprirà il 1 dicembre con questi obiettivi ambiziosi Classis Ravenna, il museo della città e del territorio che darà nuova vita ai 2600 metri quadrati dell' ex Zuccherificio, finito nel degrado dopo la chiusura nel 1982.

L'intervento è costato più di 22 milioni di euro, realizzato con le risorse dello Stato, della Regione Emilia Romagna, dall'Ue e con 7 milioni di euro dalla Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il taglio del nastro è il primo passo di un pacchetto che nei prossimi tre mesi porterà all'inaugurazione del Museo Dantesco e del Museo per Byron e del Risorgimento. "Poche città fanno operazioni di investimenti importanti come questi" ha detto l'assessore alla Cultura Elsa Signorino.