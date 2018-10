F1: Hamilton è campione del mondo

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Con il quarto posto al termine del gp del Messico Lewis Hamilton, su Mercedes, si è laureato per la quinta volta campione del mondo di Formula 1. La gara, come nel 2017, è stata vinta dalla Red Bull di Max Verstappen. Sul podio anche le Ferrari, con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen.

Daniel Ricciardo, quando era secondo, si è dovuto ritirare a 10 giri dal termine per un guasto sulla sua Red Bull.