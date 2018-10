Anziano morto in casa, indagano Cc

(ANSA) - PIACENZA, 28 OTT - Non sono ancora chiare le circostanze della morte di un uomo di 81 anni che questa mattina è stato trovato privo di vita, riverso in una pozza di sangue, nella sua abitazione di Chiavenna Landi, nella bassa piacentina.

A chiamare i soccorsi è stato un nipote che non aveva più avuto sue notizie da ieri. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell'anziano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Fiorenzuola per le indagini: pare che all'interno della villetta, nella quale l'uomo viveva solo, non manchi nulla e sia stato trovato tutto in ordine. Al momento però, circa la dinamica della morte, quasi certamente traumatica, non è ancora esclusa alcuna pista.