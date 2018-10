Nel 2019 Matera sarà anche 'Purgatorio'

(ANSA) - MATERA, 25 OTT - Una 'chiamata pubblica' per invitare "tutta la cittadinanza materana e lucana a partecipare alla costruzione dello spettacolo 'Purgatorio'", con ideazione, direzione artistica e regia di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, che "debutterà all'interno del programma di Matera 2019 dal 17 maggio al 2 giugno". La prima parte del progetto, Inferno, fu realizzata a Ravenna nel 2017. Il primo appuntamento per Matera (che nel 2019 sarà Capitale europea della Cultura) è fissato per martedì 30 ottobre, alle ore 19, nella Sala delle arcate di Palazzo Lanfranchi della città lucana.