Pianista Trifonov in tournée in Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - A Bologna aveva suonato giovanissimo nel 2009, quando aveva 18 anni, e poi nel 2013 dopo le vittorie ai concorsi Rubinstein di Tel Aviv e Ciajkovskij di Mosca: Daniil Trifonov, che nel frattempo è diventato una star internazionale della tastiera, lunedì prossimo, 29 ottobre, tornerà all'Auditorium Manzoni del capoluogo emiliano-romagnolo per l'atteso debutto nella stagione dei concerti di Musica Insieme.

Nato in una famiglia di musicisti russi, Trifonov è dotato di una tecnica perfetta e uno stile interpretativo che unisce grande energia a una delicata sensibilità. Doti che potrà esibire nell'ampio programma che sta portando in tournée e che spazia dall'Andante Favori di Ludwig van Beethoven, con cui aprirà il suo recital, ai Bunte Blätter e al Presto Passionato di Robert Schumann, fino alla conclusiva Sonata n. 8 in si bemolle maggiore di Sergej Prokofiev. Dopo Bologna, Trifonov suonerà a Milano (30/10), Torino (1/11), Firenze (2/11) e Bari (4/11).