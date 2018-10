Danza: Bolle torna a Bologna a marzo

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Roberto Bolle torna al teatro EuropAuditorium di Bologna il 6 e 7 marzo (ore 20.45) 2019 "per rispondere alle migliaia di richieste rimaste inevase per il Gala dell'"Etoile dei Due Mondi". Prevendite aperte da oggi.

Le due nuove date del "Roberto Bolle and Friends' - spiega la direzione del teatro - sono state aggiunte al fittissimo calendario dell'artista "per venire incontro alle richieste sempre più pressanti di assistere ai suoi spettacoli". Per gli appuntamenti con l'étoile della Scala verrà composto "in via eccezionale un cast come sempre di grandi stelle della danza".