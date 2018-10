Caduta per Guccini, forfait a dibattito

Un problema ad una spalla, conseguenza di una caduta. Questo il motivo che ha impedito a Francesco Guccini di partecipare in giornata a un dibattito a Bologna nell'ambito della Festa della storia, dove era atteso.

L'evento 'Francesco Guccini fra tempo e memoria spiegato ai giovani' è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.

Secondo quanto si apprende le condizioni del cantautore non sono preoccupanti, ma deve stare fermo per non compromettere il percorso di guarigione. Guccini, 77 anni, nel 2016 si era infortunato sempre ad una spalla durante la visita ad Auschwitz, dove era andato insieme all'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi.

"Non ci si può mica lamentare a uscire da Auschwitz con una spalla rotta", scherzò all'epoca. Ora agli organizzatori della Festa della Storia ha assicurato di voler recuperare al più presto il dibattito.