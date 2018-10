Sbloccati i fondi per il piano periferie

"Una buona notizia nel caos quotidiano di questo Governo. Grazie alla tenacia dei sindaci, dell'Anci e delle Regioni". Così il sindaco di Bologna Virginio Merola ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto tra Governo e Comuni sulle risorse destinate ai Comuni per la riqualificazione delle periferie. "È una notizia positiva che il Governo abbia annunciato il ripristino dei fondi per le periferie, inopinatamente cancellati col decreto Milleproroghe un mese e mezzo fa", ha detto invece il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che aveva preannunciato un ricorso alla Consulta.

In Emilia-Romagna, i progetti e i cantieri già previsti dai Comuni con i fondi stanziati per le periferie prevedono 18 milioni per Bologna, 17 per Reggio-Emilia, 17 per Parma, otto per Piacenza, 18 per Ferrara, 12 per Ravenna, otto per Forlì, 1,8 per Cesena e 18 per Rimini.