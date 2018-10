Il 'peperoncino day' al Fico di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Una giornata dedicata al peperoncino è in programma a Bologna, giovedì 18 ottobre, a Fico Eataly World. A 'Il Giorno del Peperoncino' verrà celebrata la spezia più piccante della cucina italiana dai migliori produttori della penisola, il campione mondiale di mangiatori di peperoncino e con la sfida di resistenza al piccante. E poi arte, show cooking e un piccolo mercato. Si comincia con l'inaugurazione della scultura 'The red Giant', il peperoncino rosso, lungo 18 metri, che svetta all'esterno del parco. L'opera è stata realizzata da Giuseppe Carta, artista sardo conosciuto per le grandi sculture dedicate alla frutta, ambasciatore del peperoncino nel mondo dall'Accademia Italiana del Peperoncino e seguire, tra le altre iniziative, 'Come si mangia il peperoncino': dimostrazione introdotta dal campione mondiale mangiatori di peperoncino Arturo Rencricca, in arte Mr Spicy, con la sfida di resistenza al piccante per il pubblico. Nel pomeriggio Show Cooking a tema con lo Chef Enzo Grisolia.