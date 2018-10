Morandi a convegno canta 'C'era ragazzo'

(ANSA) - BOLOGNA, 16 OTT - "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones...": Gianni Morandi canta e fa cantare a giovani e religiosi il suo celebre brano contro la guerra in Vietnam, durante un convegno sul '68 a Bologna nell'ambito di uno dei panel di 'Ponti di pace', manifestazione della Comunità di S.Egidio sul dialogo tra le religioni.

"Mi ero preparato - ha detto - un discorso con la presunzione di dire la mia sul '68, ma dopo aver ascoltato straordinari oratori, lasciamo perdere. Vorrei fare un discorso più musicale.

Il mio '68 cominciò qualche anno prima. Alla fine del '66, quando si sentiva già parlare di qualche occupazione in qualche università, incontrai un mio coetaneo, un cantautore, che mi portò una canzone che cambiò anche la mia di storia e che poi nel '68 sarebbe diventata una canzone che cantavano anche i giovani, una specie di inno. Era una canzone contro la guerra, una ballata. La musica porta i giovani verso la pace, non verso la guerra. Io vi invito a cantarla insieme a me".