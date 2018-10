Nasce il 'Net Service Digital Hub'

Ottocento metri quadrati in pieno centro a Bologna dedicati alle tecnologie e alle culture digitali: è il nuovo "Net Service Digital Hub", inaugurato in via Ugo Bassi 7, a poche centinaia di metri dalle Due Torri, che si candida a diventare un luogo di contaminazione tra innovazione e tessuto produttivo locale.

Ideato e promosso dall'azienda bolognese 'Net Service', l'hub vuole essere un punto di riferimento per l'apprendimento, l'osservazione e la collaborazione in ambito digitale, al di fuori dei modelli tradizionali. Nei suoi spazi trovano casa ambienti di coworking, stampanti 3D, una sala conferenze da 100 posti, videowall, dirette streaming. In calendario ci sono già workshop e incontri formativi per i management aziendali, oltre a un ciclo di incontri sulla Cyber Security e, da gennaio, il primo master bolognese in Digital Transformation. La struttura è stata inaugurata alla presenza del presidente di Confindustria Emilia, Alberto Vacchi, e dell'assessore comunale Matteo Lepore.