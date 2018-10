Scivola e cade in dirupo, morto 75enne

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Un pensionato di 75 anni, Ivo Vincenzi, è morto ieri pomeriggio precipitando in un dirupo, dopo essere scivolato per 40 metri probabilmente per evitare alcuni calabroni. È successo a Sanguineda di Vergato, sull'Appennino bolognese.

L'uomo - originario di Asolo, nel Trevigiano, e residente a Casalecchio di Reno - nel primo pomeriggio era uscito dalla casa dove era con la moglie, nei dintorni di Vergato, per fare una passeggiata nei boschi. Dopo qualche ora la donna, non vedendolo tornare, ha dato l'allarme e sono cominciate le ricette di Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Carabinieri di Vergato. Il corpo senza vita del pensionato è stato localizzato dai tecnici del Saer verso le 23.30 in fondo al dirupo, ma solo intorno alle 2 di notte è stato possibile recuperare la salma. Nei pressi del punto da dove si presume sia caduto, e dove sono stati trovati i suoi occhiali, c'erano alcuni nidi di calabroni.