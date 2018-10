Muore donna in bici travolta da auto

(ANSA) - FORLì, 13 OTT - Una donna di 44 anni è morta in un incidente stradale accaduto attorno alle 13 alla periferia di Forlì. Era in sella alla sua bicicletta nei pressi di una rotonda che collega Viale Roma con la nuova tangenziale est della città: per cause in corso di accertamento è stata travolta da una Volkswagen Golf che intendeva immettersi in tangenziale.

La donna è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza, riportando gravi lesioni e traumi. Vano l'intervento del personale sanitario del 118, subito accorso. Nonostante i tentativi di rianimazione per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale, per chiarire dinamica e responsabilità.