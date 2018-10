Lasciava figlio da solo, condannata

(ANSA) - PIACENZA, 13 OTT - Una donna 40enne è stata condannata in primo grado dal tribunale di Piacenza a due anni di reclusione per maltrattamenti, lesioni e abbandono di minore nei confronti del figlio di 8 anni. La vicenda era avvenuta a Piacenza e se ne era occupata la sezione minori della polizia. A chiamare la questura erano stati i vicini di casa che avevano notato spesso il piccolo sul balcone che trascorreva in solitudine le sue giornate cercando di parlare con qualcuno. Dalle indagini della squadra mobile era emerso che la donna, oltre a lasciare spesso il figlio piccolo in casa da solo tutto il giorno mentre lei andava a lavorare, lo avrebbe anche picchiato più volte, utilizzando anche un bastone. Il bimbo ora si trova in una comunità per minori: per lui il giudice ha riconosciuto un risarcimento. L'avvocato difensore della donna aveva invece chiesto l'assoluzione per mancanza di prove.