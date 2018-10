Conte:diffondere buone pratiche P.Civile

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - "Il governo fa tanto ed è costantemente concentrato per assicurare un'adeguata ed efficace prevenzione dei rischi e protezione anche civile, quindi per intervenire laddove ci sono le emergenze. Ma è evidente che non ci si può attendere che il governo faccia tutto. Bisogna anche prevenire i rischi attraverso un'adeguata promozione della cultura della Protezione civile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo a Bologna a "Io non rischio", l'iniziativa di sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione della Protezione civile.

"Io sono qui per questo - ha aggiunto il premier - i volontari stanno dando una grandissima testimonianza anche oggi ed è importante diffondere la cultura delle buone pratiche della protezione civile". Il presidente del Consiglio ha incontrato cittadini, scattato selfie, e parlato coi volontari impegnati nella diffusione di consigli e suggerimenti su come comportarsi per affrontare le calamità naturali.