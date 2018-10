Ristoranti in festa per il Parmigiano

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Saranno oltre 500 i ristoranti che in tutta Italia celebreranno il "Re dei formaggi": venerdì 26 e sabato 27 ottobre torna la "Parmigiano Reggiano Night", con una degustazione di due stagionature del formaggio e con menù dedicati, per esaltarne gusto e versatilità.

L'iniziativa, giunta alla 7/a edizione, si inserisce nel contesto "Io Scelgo Parmigiano Reggiano", progetto per promuovere l'eccellenza italiana nell'arte di elaborare e interpretare materie prime, trasformandole in proposte gastronomiche simbolo della cucina e della cultura alimentare nazionale.

Il Parmigiano Reggiano è tra i formaggi più antichi e più ricchi che si conoscano. La Dop si produce oggi sostanzialmente come nove secoli fa: con gli stessi ingredienti (latte, sale e caglio), con la stessa cura artigianale e con una tecnica di produzione che ha subito pochi cambiamenti nei secoli, grazie alla scelta di conservare una produzione del tutto naturale, senza l'uso di additivi.