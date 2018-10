Caregiver 'Ugo' vince bando Sprint4Ideas

Si chiama 'Ugo' ed è un servizio di accompagnamento e affiancamento per permettere alle persone in età avanzata, con disabilità o fragilità di avere più autonomia, assistenza o sostegno. Agli ideatori di questo servizio è stato conferito, a Bologna, il premio 'Sprint4Ideas' ideato dalla Fondazione Ant che, in occasione del suo 40esimo anniversario, ha lanciato un bando dedicato alle idee innovative in campo assistenziale.

Il riconoscimento, che consiste in un contributo di 50mila euro messo a disposizione da Emil Banca, Igea Medical e Vivisol, è stato consegnato durante il convegno di apertura della quinta edizione di "Meet in Italy for Life Sciences", evento del Cluster tecnologico nazionale Scienze della Vita Alisei organizzato da Regione Emilia-Romagna con il supporto di Aster.

Una commissione di esperti, tra cinque finalisti, ha scelto 'Ugo', il personal caregiver che assiste il paziente durante l'intero ciclo terapeutico.