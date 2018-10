Disegni artista Zuo raccontano Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 2 OTT - Saranno presentate in anteprima alla China Shanghai international Children's Book Fair (fiera del libro per ragazzi in programma a novembre) e co-organizzata dalla fiera di Bologna) le illustrazioni di Daisy Zuo, realizzate a Bologna nel corso di una 'residenza' di due settimane. La 34enne artista cinese di Hangzhou è stata scelta tra 137 connazionali, nell'ambito dell'iniziativa 'Bologna città della musica Unesco' in occasione della Fiera del libro per ragazzi che ha visto la Cina come paese ospite e la Zuo illustratrice selezionata. Nome d'arte di Zouchao Zuo, l'artista è stata ospite della 'Residenza per artisti Sandra Natali', ha visitato la città, scattato fotografie e realizzato schizzi che saranno la base per la realizzazione di un piccolo libro d'artista che racconterà Bologna. Zuo sarà protagonista con questo lavoro di una mostra alla fiera del libro per ragazzi del 2019. Zuo ha raccontato il suo soggiorno nel 'WhatsApp' cinese, ed è stata seguita 120.000 follower.