A Gattatico arriva robot collaborativo

(ANSA) - GATTATICO (REGGIO EMILIA), 28 SET - L'industria 4.0 è già realtà nello stabilimento Procter & Gamble di Gattatico (Reggio Emilia), dove vengono realizzati e confezionati prodotti di marchio Viakal e Mastro Lindo: è stato infatti installato il primo robot collaborativo di casa P&G, completamente automatizzato, che supporterà l'attività industriale migliorando l'efficienza, la produttività e la qualità del processo produttivo. La novità è emersa nel corso dell'open day allo stabilimento di Gattatico, un hub di importanza sovranazionale per la multinazionale statunitense. L'innovazione, nello stabilimento di Gattatico, si sposa con il tema della sostenibilità, visto che l'impianto ha ottenuto la certificazione "Zero rifiuti in discarica" e ha già raggiunto la maggior parte degli obiettivi di sostenibilità fissati per il 2020, abbattendo, rispetto all'anno di riferimento 2010, i consumi di energia (-22%) e di acqua (-21%), l'emissione di CO2 (-88%) grazie anche all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili.