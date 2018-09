Agricoltura: Asparagus Day a Cesena

(ANSA) - CESENA, 27 SET - La filiera dell'asparago si dà appuntamento a Cesena Fiera per la prima edizione di International Asparagus Days, dal 16 al 18 ottobre.

Attesi un'ottantina di espositori, la metà esteri, in rappresentanza di tutti i comparti: sementieri, vivaistica, macchine per la coltivazione, raccolta, confezionamento, packaging, produzione e mezzi tecnici. La proposta fieristica è accompagnata da quattro convegni, con relatori da Cina, Perù, Francia, Messico e Svizzera. Sono annunciate anche prove in campo, in un'area a Cesena Fiera (il 16 e il 17), e visite in aziende di Emilia-Romagna e Veneto (il 18). Sono circa 220.000 gli ettari coltivati ad asparago nel mondo e oltre 9.500 sono in Italia, terzo Paese in Europa con una produzione di 50mila tonnellate (il 30% per l'estero). Il primato europeo è della Germania, con 120mila tonnellate in 22.000 ettari e quasi tutte, il 95%, di asparago bianco, destinato per lo più al mercato interno. Segue la Spagna, con 60mila tonnellate (80% bianco, 20% verde) su 13mila ettari.