Trilogia Ravenna Festival con Verdi

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Giuseppe Verdi torna protagonista sul palcoscenico del Teatro Alighieri, fil rouge di un trittico di capolavori con cui si rinnova l'avventura della Trilogia d'Autunno: quest'anno la maratona lirica di Ravenna Festival, che alternerà i tre titoli sera dopo sera dal 23 novembre al 2 dicembre, si compone di due nuovi allestimenti - Nabucco e Rigoletto - e del ritorno sulla scena dell'Otello applaudito per la prima volta in occasione della Trilogia 2013. Al servizio di questa nuova Trilogia, capace di dare corpo e voce a tre diversi momenti chiave del percorso artistico e umano del compositore bussetano, ci sarà una creatività nutrita delle moderne tecnologie, che fanno del Teatro Alighieri una 'fabbrica dell'opera' già premiata dalle prenotazioni arrivate da tutt'Europa. Da giovedì 27 settembre saranno disponibili in prevendita anche biglietti singoli e nuovi carnet.