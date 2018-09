Minorenne confessa omicidio sedicenne

(ANSA) - BOLOGNA, 25 SET - Un minorenne ha confessato nel corso di un interrogatorio l'omicidio di Giuseppe Balboni, il sedicenne trovato morto in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle. La Procura per i minorenni di Bologna emetterà un provvedimento di fermo con l'accusa di omicidio. Non è ancora chiaro per gli inquirenti, anche dopo l'interrogatorio, il movente che ha portato all'omicidio. Per sparargli il minorenne, accusato del delitto, ha utilizzato la pistola del padre.