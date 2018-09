Maker Faire, il robot diventa dottore

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Non solo commesso, barista e receptionist: il robot diventa anche dottore e, negli ospedali o nelle case di cura ma anche nelle abitazioni private, consegna in modo puntuale i farmaci ai pazienti, controllando che li ingeriscano. L'idea è di Antonio Specchiarelli, uno studente dell'IIS "Primo Levi" Di Vignola (Modena), che parteciperà alla Maker Faire portando il suo Doctor Robot.

Il robot può essere impostato per fare una consegna manuale, automatica o semiautomatica delle medicine. In modalità manuale il "medico" hi-tech si controlla via bluetooth da remoto sullo smartphone attraverso una app. Tutti i movimenti e le informazioni sull'ambiente circostante sono trasmessi all'operatore sanitario dalla videocamera del robot.