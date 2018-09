92enne ferisce due pedoni e fugge

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Alla guida della sua Ford Fiesta, una automobilista 92enne ha investito due pedoni e proseguito la marcia, senza fermarsi e forse non rendendosi conto dell'accaduto. Il doppio incidente, avvenuto verso le 10 di ieri nel centro di Vergato, Appennino bolognese, è costato all'anziana una denuncia per omissione di soccorso e il ritiro della patente e la successiva verifica dei requisiti psicofisici. La pensionata era diretta al mercato settimanale in piazza IV Novembre. Dopo avere investito una donna di 45 anni in via Bortolotti, ha 'tirato dritto' e travolto un altro pedone, un uomo di 85 anni che stava facendo la spesa. Raggiunta dai Carabinieri, è apparsa confusa e agitata. I militari l'hanno tranquillizzata, poi le hanno spiegato che il suo comportamento avrebbe comportato la denuncia e il ritiro della patente. I due pedoni sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale: solo lievi contusioni per l'85enne, mentre la donna ha riportato ferite di media gravità alle gambe.