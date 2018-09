'Abusò di paziente', rischia il processo

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Avrebbe abusato sessualmente di un anziano paziente a lui affidato, in un bagno dell'ospedale Rizzoli di Bologna dove lo aveva accompagnato. Questa l'accusa per un infermiere, nel frattempo licenziato dall'Istituto ortopedico e che ora rischia il processo: il Gip ha infatti ordinato di formulare l'imputazione coatta nei suo confronti.

I fatti sono dell'estate 2017. Il paziente ricoverato, over 70 e con problemi di deambulazione, dopo la violenza si confidò con un altro infermiere e dal reparto scattò una segnalazione alle forze dell'ordine. Nonostante l'anziano poi non fece denuncia, scattarono le indagini: furono sentiti vittima e testimoni e la Procura aprì un'inchiesta per violenza sessuale.

Alla fine degli accertamenti, il pm ha chiesto l'archiviazione, ritenendo il fatto non procedibile d'ufficio, ma il giudice, analizzando gli atti, ha invece valutato diversamente e nei giorni scorsi ha ordinato di chiedere il rinvio a giudizio per l'infermiere.