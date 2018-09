Turista aggredita e rapinata a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - Aggredita e rapinata in centro a Bologna. Nelle prime ore di questa mattina, una turista francese di 45 anni è stata schiaffeggiata e derubata della borsa, all'interno della qualche c'erano circa 300 euro in contanti, il telefono cellulare e i documenti. Sul posto è intervenuta, verso le 3.30 la Polizia di Stato chiamata dal titolare di un bar di via Marsala al quale la donna aveva chiesto aiuto.

Agli agenti, giunti sul posto, la turista ha raccontato di essere stata avvicinata, forse da più di una persona, mentre stava passeggiando. Era arrivata a Bologna da poche ore e non ha saputo riferire con precisione la via esatta nella quale é avvenuta l'aggressione. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per individuare i colpevoli.